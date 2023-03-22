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كيفية تغيير حالة عدم الأهلية بـ حساب المواطن

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
كيفية تغيير حالة عدم الأهلية بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، الآلية التي يتمكن من خلالها المتقدم للدعم معرفة المستندات المطلوبة لتغيير حالة عدم الأهلية.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بإمكان المتقدم معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى الحساب، والضغط على أيقونة “تفاصيل الطلب” ثم اختيار “إدارة المرفقات”.

ولفتت إلى أنه يتم طلب المستندات بناءً على البيانات المقدمة وحسب الحالة الاجتماعية لصاحب الطلب.

دفعة مارس

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

 

 

 

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