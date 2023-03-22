كيفية تغيير حالة عدم الأهلية بـ حساب المواطن

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، الآلية التي يتمكن من خلالها المتقدم للدعم معرفة المستندات المطلوبة لتغيير حالة عدم الأهلية.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بإمكان المتقدم معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى الحساب، والضغط على أيقونة “تفاصيل الطلب” ثم اختيار “إدارة المرفقات”.
ولفتت إلى أنه يتم طلب المستندات بناءً على البيانات المقدمة وحسب الحالة الاجتماعية لصاحب الطلب.
وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.
وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.