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باستخدام ميزة التطبيق الجديدة

كيفية مغادرة مجموعات واتساب دون إحراج

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
كيفية مغادرة مجموعات واتساب دون إحراج
المواطن- فريق التحرير

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يتسبب البقاء في مجموعات واتساب التي لا تريدها في الكثير من الإزعاج للبعض، لكنهم لا يستطيعون المغادرة لأنهم يضعون نفسهم في موقف محرج أمام الآخرين، خاصة إن كانت مجموعة للأصدقاء والزملاء في العمل.

الطريقة التقليدية للخروج من مجموعات واتساب

تقوم الطريقة التقليدية التي تكشف المغادرين على الخطوات التالية:

  • تمرير المجموعة من جهة اليمين.
  • ثم النقر على كلمة (More ) أو المزيد.
  • تظهر قائمة بالأوامر، كلها باللون الأزرق، أما الخيار الأخير Exit Group فسيكون باللون الأحمر.
  • وعند النقر على الخيار الأخير ستظهر نافذة أخرى تسأل المستخدم إن كان متأكد من خيار مغادرة المجموعة.
  • وبعد المغادرة، ستظهر ملاحظة للجميع بأنك غادرت المجموعة.

كيفية مغادرة مجموعات واتساب دون إحراج

 الطريقة الجديدة

ومع ذلك، بدأ تطبيق التواصل الفوري في تفعيل ميزة المغادرة الصامتة في الآونة الأخيرة، وتعني أنه بوسع المستخدمين الآن مغادرة المجموعات بدون أن يرسل التطبيق إشعارا لبقية المستخدمين بشأن هذه الخطوة، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتحتاج الطريقة الجديدة أولا إلى تحديث تطبيق واتساب إذا لم يكن محدّثا.

ولدى الاكتفاء بهذه الخطوة فقط، ستظهر لك خلال المغادرة ملاحظة تقول إن مشرفي المجموعة فقط سيجري إشعارهم بمغادرتك، ولكن هذا لا يكفي للبعض فالحرج وارد مع مشرفي المجموعات، فما العمل؟

بمقدور المستخدمين مغادرة المجموعة من دون ملاحظة مشرفيها عبر تعطيل خدمة ( Read Receipts) من قائمة الخصوصية في الإعدادات، وهذا يعني أن جهات الاتصال الخاصة بك لن تكون تعرف ما إذا كنت قد شاهدت رسالتهم.

ولتلافي إحراج المجموعات من أساسه، يمكن الذهاب إلى خيار (Groups) أو المجموعات في الخصوصية، حيث ستظهر لك ملاحظة (من يستطيع إضافتي إلى المجموعات، وستكون الاختيارات:  أي شخص، جهات الاتصال، جهات الاتصال باستثناء وتضيف الأسماء غير المرغوب بها، فتختار منها ما تشاء.

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