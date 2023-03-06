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بعدما تصدر قائمة هدافي سان جيرمان

كيليان مبابي أكثر فرنسي متابعة بـ100 مليون

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
كيليان مبابي أكثر فرنسي متابعة بـ100 مليون
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي توهجه داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

كيليان مبابي الأكثر متابعة

وذكرت شبكة GFFN الفرنسية، أن كيليان مبابي بات أكثر شخصية فرنسية تحظى بمتابعة عبر موقع “انستقرام”، بعدما وصل إلى 100 مليون متابع.

وأصبح مبابي، الفرنسي الأكثر متابعة عبر “انستقرام” بعد يومين من احتفاله بالانفراد بصدارة هدافي باريس سان جيرمان برصيد 201 هدف، بعدما فض الشراكة مع الأوروغوياني إدينسون كافاني.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

ونجح كافاني في تسجيل 200 هدف على مدار 7 مواسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، قبل رحيله لمانشستر يونايتد في صيف 2020، فيما حقق كيليان مبابي هذا الإنجاز في زمن أسرع.

ويُعد كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، أعلى لاعب كرة قدم فرنسي بانتقاله من صفوف موناكو إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة، مع بند شراء إلزامي بـ180 مليون يورو، وجدد عقده حتى صيف 2025 براتب هو الأعلى في العالم.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

سان جيرمان يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق الباريسي خسر ذهابًا بهدف.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English
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