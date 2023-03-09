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بعد توديع البطولة أمس على يد بايرن ميونخ

كيليان مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان: لا يمكنهم الفوز بدوري الأبطال

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
كيليان مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان: لا يمكنهم الفوز بدوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن حزنه بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا أمس على يد نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكان بايرن ميونخ صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3-0 على حساب باريس سان جيرمان في مجموع مباراتي دور ثمن النهائي.

تعليق كيليان مبابي

وتحدث كيليان مبابي لـ شبكة RMC الفرنسية قائلًا: ” بايرن ميونخ بنى فريقًا يفوز به بدوري أبطال أوروبا، أما بالنسبة لباريس سان جيرمان فهذا أقصى ما يمكننا تقديمه، لسنا مؤهلين للفوز بالبطولة”.

يذكر أن مبابي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني صيف عام 2022 لكنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2024.

كيليان مبابي

ملخص مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

وفي مباراة أمس، كان الشوط الأول بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي في مباراة كانت أُقيمت على ملعب أليانز آرينا معقل البايرن في مدينة ميونخ الألمانية.

وفي الشوط الثاني، سجل الكاميروني تشوبو موتينج الهدف الأول للبايرن في الدقيقة الـ62، بعد تمريرة متقنة من اللاعب ليون جورتسيكا.

ووسط تراجع باريس سان جيرمان، نجح البايرن في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الألماني سيرجي جنابري في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

وتأهل بايرن ميونخ إلى دور الثمانية، من دوري الأبطال ليلحق بفرق تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي وميلان الإيطالي.

وكان البايرن فاز على باريس سان جيرمان في فرنسا بهدف دون رد في الذهاب وفاز في ألمانيا بثنائية دون رد ليصعد بنتيجة 3/ 0 من مجموع المباراتين.

وفي مباراة بايرن ميونخ ضد سان جيرمان، جاء تشكيل بايرن ميونخ مكونًا من: “يان سومر، أوباميكانو، دي ليخت، كيميش، جورتسيكا، كومان، تشوبوموتينج، دافيز، مولر، موسيالا، ستانيسيتش”.

أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء مكونًا من: “جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، راموس، دانيلو بيريرا، نونو مينديش، فيتينا، ماركو فيراتي، فابيان رويز، ميسي، كيليان مبابي ”.

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