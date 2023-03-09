كيليان مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان: لا يمكنهم الفوز بدوري الأبطال

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران
أعرب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن حزنه بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا أمس على يد نادي بايرن ميونخ الألماني.
وكان بايرن ميونخ صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3-0 على حساب باريس سان جيرمان في مجموع مباراتي دور ثمن النهائي.
وتحدث كيليان مبابي لـ شبكة RMC الفرنسية قائلًا: ” بايرن ميونخ بنى فريقًا يفوز به بدوري أبطال أوروبا، أما بالنسبة لباريس سان جيرمان فهذا أقصى ما يمكننا تقديمه، لسنا مؤهلين للفوز بالبطولة”.
يذكر أن مبابي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني صيف عام 2022 لكنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2024.
وفي مباراة أمس، كان الشوط الأول بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي في مباراة كانت أُقيمت على ملعب أليانز آرينا معقل البايرن في مدينة ميونخ الألمانية.
وفي الشوط الثاني، سجل الكاميروني تشوبو موتينج الهدف الأول للبايرن في الدقيقة الـ62، بعد تمريرة متقنة من اللاعب ليون جورتسيكا.
ووسط تراجع باريس سان جيرمان، نجح البايرن في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الألماني سيرجي جنابري في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.
وتأهل بايرن ميونخ إلى دور الثمانية، من دوري الأبطال ليلحق بفرق تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي وميلان الإيطالي.
وكان البايرن فاز على باريس سان جيرمان في فرنسا بهدف دون رد في الذهاب وفاز في ألمانيا بثنائية دون رد ليصعد بنتيجة 3/ 0 من مجموع المباراتين.
وفي مباراة بايرن ميونخ ضد سان جيرمان، جاء تشكيل بايرن ميونخ مكونًا من: “يان سومر، أوباميكانو، دي ليخت، كيميش، جورتسيكا، كومان، تشوبوموتينج، دافيز، مولر، موسيالا، ستانيسيتش”.
أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء مكونًا من: “جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، راموس، دانيلو بيريرا، نونو مينديش، فيتينا، ماركو فيراتي، فابيان رويز، ميسي، كيليان مبابي ”.