لائحة علامة الجودة السعودية بعد اعتماد تحديثها

نشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتعديل مسمى اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية إلى “اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية”، واعتماد تحديثها.

تفاصيل المادة التاسعة

وقالت الصحيفة، إن بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ، والتي تقضي بأن المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01-05 /188/ 2023) في اجتماعه رقم (188) المنعقد بتاريخ 12/06/ 1444هـ، بشأن اعتماد وتحديث “اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة” الوثيقة رقم (م.إ-188-23-05-01-01) وفقاً للآتي: