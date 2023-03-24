لابورتا عن عودة ميسي: أبواب برشلونة مفتوحة

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أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، استعداده المحاولة لإعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.
وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم تنجح إدارة النادي الفرنسي في التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
وارتبط اسم ليونيل بالعودة إلى برشلونة، أو بالانتقال للدوري الأمريكي للمحترفين، كما تؤكد التقارير تلقيه عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، وذلك بعد نجاح النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال خوان لابورتا، خلال تصريحات نقلها خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو: “ميسي يعرف أن أبواب برشلونة مفتوحة.. سنرى”.
وأضاف رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نقلًا عن رئيس نادي برشلونة: “يجب أن أجد طريقة لتحسين العلاقة الحالية بين ليونيل وبرشلونة”.
وكان النجم الأرجنتيني قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال ولاية لابورتا، بعد فشل البارشا في التوصل معه لاتفاق بشأن التجديد.