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انتشرت دعوات لإقامة فحص دقيق لجميع النازحين

لاجئو أوكرانيا يعيشون حياة الأثرياء في النمسا

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
لاجئو أوكرانيا يعيشون حياة الأثرياء في النمسا
المواطن - فريق التحرير

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انتقد قراء صحيفة Exxpress، السلطات النمساوية، بسبب دعمها للاجئين الأوكرانيين، الذين يعيشون حياة فارهة، ووصفوهم بـ الأثرياء، كما أيدوا المقترح الذي تقدم به حزب الحرية اليميني الشعبوي، بإجراء فحص دقيق لجميع النازحين الأوكرانيين والتدقيق في ممتلكاتهم، ومستوى معيشتهم.

سيارات فارهة

وأوضح الحزب، أنه يتلقى يوميًا العديد من الشكاوى من المواطنين النمساويين، تفيد بامتلاك اللاجئين الأوكرانيين سيارات فارهة، وقال أحد أعضاء الحزب: لا أفهم لماذا يتوجب علينا أن ندعم شخصًا، يصطحب أطفاله إلى رياض الأطفال على متن سيارات دفع رباعي، يقدر ثمنها بـ 70 ألف يورو.

وكتب أحد القراء قائلاً: بدأنا نرى في النمسا سيارات لم تكن موجودة قبل بدء الصراع في أوكرانيا، أمثال: تويوتا ولاند كروزر بمحرك بنزين سعة 6.9 لترات، وأضاف آخر: أؤيد تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين من شرق أوكرانيا، كونهم تضرروا كثيرًا جراء الصراع الدائر، لكن لدينا نخبة من غرب أوكرانيا هنا، يرسلون مواطنيهم نحو الحرب، ولا يكترثون بالسلام.

لاجئون أوكرانيا يعيشون حياة الأثرياء في النمسا

وعلق آخر: لا يوجد سبب يدعو إلى تمويل الأوكرانيين الأغنياء! إن حكومتنا توزع أموالنا على جميع الوافدين إلى النمسا، بغض النظر عن ظروفهم المالية.

وخلص القراء، إلى ضرورة التأكد من ظروف جميع الوافدين إلى النمسا، وتحديدًا أولئك الذين يمتلكون سيارات فارهة أمثال BMW، ومرسيدس وأودي وغيرها، للتأكد من مدى حاجتهم للمساعدات الاجتماعية.

الصراع الروسي الأوكراني

ويُذكر أنه بعد مرور عام على الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإنه لا يبدو أن هناك أي حل يلوح في الأفق للحل بيد الدولتين، لا سيما مع استمرار إرسال الدعم لكييف الأمر الذي يتسبب في استفزاز موسكو.

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