لاعبو المنتخب السعودي يحفزون الجماهير

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حرص لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تحفيز الجماهير، لحضور مباراتي فنزويلا وبوليفيا، ضمن المعسكر الإعدادي بجدة، بالتزامن مع أيام فيفا.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الفنزويلي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.
وطالب لاعبو الأخضر الجماهير بحضور مباراتي فنزويلا اليوم، وبوليفيا يوم 28 مارس، لدعمهم وتحفيزهم على تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، ولدعم عائلتي اللاعبين الراحلين يوسف السالم وسالم مروان.
وقال حارس مرمى المنتخب السعودي، محمد العويس، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نحمد الله أن بلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم، وأعاننا الله واياكم على صيامه وقيامه”.
ووجه محمد العويس رسالة للجماهير، وقال: “ننتظركم لنتشارك جميعًا في الخير بعد اللفتة الكريمة من وزير الرياضة بتخصيص دخل المباراتين الوديتين لعائلتي اللاعبين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله”.
وكتب نجم الأخضر، علي البليهي: “نستذكر نجمين رحلا عنا يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله .. لنشارك جميعًا في البادرة الكريمة من وزير الرياضة بتخصيصه دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني لعائلتي اللاعبين”.
وأعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي، تفاعل اللاعبين مع هذه المبادرة، وكتب: “دعمًا لمبادرة وزير الرياضة.. تكفل نجوم الأخضر بشراء 10 آلاف تذكرة لمباراة اليوم أمام منتخب فنزويلا وتوزيعها للجماهير”.