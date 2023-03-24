Icon

البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل Icon إيلون ماسك وترامب ضحايا احتيال شركة بلوك  Icon أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21 Icon كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا Icon أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش Icon توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان Icon جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي Icon خروف وقفة .. أبرز عادات الشعوب في استقبال رمضان Icon المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي Icon مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لحضور وديتي فنزويلا وبوليفيا

لاعبو المنتخب السعودي يحفزون الجماهير

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
لاعبو المنتخب السعودي يحفزون الجماهير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حرص لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تحفيز الجماهير، لحضور مباراتي فنزويلا وبوليفيا، ضمن المعسكر الإعدادي بجدة، بالتزامن مع أيام فيفا.

المنتخب السعودي ضد فنزويلا

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الفنزويلي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.

الأخضر - السعودية وفنزويلا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

لاعبو الأخضر يدعمون الجمهور بتذاكر مجانية

وطالب لاعبو الأخضر الجماهير بحضور مباراتي فنزويلا اليوم، وبوليفيا يوم 28 مارس، لدعمهم وتحفيزهم على تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، ولدعم عائلتي اللاعبين الراحلين يوسف السالم وسالم مروان.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وقال حارس مرمى المنتخب السعودي، محمد العويس، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نحمد الله أن بلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم، وأعاننا الله واياكم على صيامه وقيامه”.

ووجه محمد العويس رسالة للجماهير، وقال: “ننتظركم لنتشارك جميعًا في الخير بعد اللفتة الكريمة من وزير الرياضة بتخصيص دخل المباراتين الوديتين لعائلتي اللاعبين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله”.

محمد العويس
العويس – المصدر @fifaworldcup_es

وكتب نجم الأخضر، علي البليهي: “نستذكر نجمين رحلا عنا يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله .. لنشارك جميعًا في البادرة الكريمة من وزير الرياضة بتخصيصه دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني لعائلتي اللاعبين”.

وأعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي، تفاعل اللاعبين مع هذه المبادرة، وكتب: “دعمًا لمبادرة وزير الرياضة.. تكفل نجوم الأخضر بشراء 10 آلاف تذكرة لمباراة اليوم أمام منتخب فنزويلا وتوزيعها للجماهير”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير
السعودية اليوم

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير

السعودية اليوم
السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV
السعودية اليوم

السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن...

السعودية اليوم
إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح
آخر الاخبار

إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح

آخر الاخبار
صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين
حصاد اليوم

صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

الرياضة
الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني
السعودية اليوم

الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك...

السعودية اليوم
حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش
العالم

حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش

العالم