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أوروبا تتصرف وفقًا للإملاءات الأمريكية

لافروف: الغرب يحاول شيطنة روسيا

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
لافروف: الغرب يحاول شيطنة روسيا
المواطن - فريق التحرير

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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية ويهددون بالصدام المباشر.

اتهامات بـ النازية

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر التأسيسي لحركة محبو روسيا في موسكو، وتابع الوزير أن أوروبا تتصرف وفقًا للإملاءات الأمريكية، والغرب يحاول فرض قيمه وقواعده على الجميع ويحاول شيطنة روسيا، وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم.

وقال لافروف إن المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر. وأشار الوزير إلى أن النازية تخيّم اليوم على الدول الأوروبية بشكل واضح.

موقف روسيا

وأكد لافروف أن روسيا لا تتعاون مع أحد ضد أحد، ولا نطلب من أحد أن يتخذ أي موقف محدد.

وتابع: “نحن كبار، والجميع بإمكانهم أن يكونوا آراءهم المستقلة، ويتخذوا مواقفهم”.

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