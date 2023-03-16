لا أهداف في الشوط الأول بـ مباراة الريال ضد ليفربول

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الريال ضد ليفربول الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل ليفربول الذي أهدر عدة فرص تهديفية عبر لاعبه الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي جاكبو.
وحاول ريال مدريد على فترات عبر البرازيلي فينسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وجاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.
أما تشكيل ليفربول فجاء مكونًا من: “أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، ميلنر، جاكبو، نونيز، محمد صلاح، ديوغو جوتا”.