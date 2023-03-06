لا أهداف في مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد

حسم التعادل السلبي، مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان الشوط الأول شهد إلغاء الحكم، هدفًا سجله اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لفريق ريال مدريد في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

ريال مدريد ضد ريال بيتيس

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، اتسم الأداء بالهدوء من قبل الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد بيتيس 41 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد ريال مدريد 53 نقطة في المركز الثاني.

نتائج مباريات الجولة الـ24

وكانت مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني، انطلقت الجمعة الماضية بتعادل سلبي بين ريال سوسيداد وقاديش.

بينما في مباريات أول أمس السبت، فاز خيتافي على جيرونا بثلاثية مقابل هدفين، وفاز فياريال على ألميريا بثنائية دون رد، بينما فاز إلتشي على ريال مايوركا بهدف دون رد، وفاز أتلتيكو مدريد على إشبيلية بسداسية مقابل هدف.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز بلد الوليد على إسبانيول بثنائية لهدف، وفاز برشلونة على فالنسيا بهدف دون رد، وتعادل أتلتيك بيلباو بدون أهداف مع رايو فاليكانو، بينما تعادل ريال مدريد أمام ريال بيتيس بدون أهداف.

وتُختتم مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، اليوم الاثنين بإقامة مباراة سيلتا فيجو ضد أوساسونا في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.