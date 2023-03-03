لا إصابات في حريق مستودع الصناعية الأولى بالدمام

أكدت “قناة الإخبارية”، مساء اليوم الجمعة، عدم وجود إصابات في الحريق الذي نشب في مصنع الحديد في المنطقة الصناعية الأولى بالدمام.

فيديو | مراسل #الإخبارية طارق الغامدي: لا إصابات في حريق مصنع الحديد في الصناعية الأولى في الدمام pic.twitter.com/g4ulPrz2X1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2023

وبحسب ما أفاد مراسل “الإخبارية” فإن الدفاع المدني لا يزال يباشر إخماد الحريق حيث أولى جهوده لمنع امتداد الحريق لمصانع أخرى، خاصة أن المصنع يحوي مواد بلاستيكية ساهمت في زيادة اشتعال الحريق.

ويشار إلى أن المنطقة التي نشب فيها الحريق هي منطقة التحميل وهي مفتوحة على باقي مستودعات المصنع، وهو ما أسفر عن سرعة انتشار الحريق، وسط مساعٍ من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

كانت فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام قد باشرت حريقًا ضخمًا نشب في مستودع بالصناعية الأولى، معلنة استمرار عمليات الإخماد.