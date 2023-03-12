لباقة طفل سعودي بالإنجليزية تخطف قلوب السياح بجدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لطفل سعودي يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة ويُجري لقاءات مع سياح أجانب في جدة.

التعريف بمدينة جدة

وفي الفيديو، يمكن رؤية، الطفل عمر الأنصاري، يعرف السياح بمدينة جدة، وأنها من أقدم مدن العالم، وعمرها 3000 سنة، وتضم العديد من المباني الأثرية والمعالم السياحية.

ووجه الطفل للسائحين، سؤالًا عن انطباعهم بعد زيارة مدينة جدة، وأفادت سائحة بأنها من أيرلندا وصديقتها من إسبانيا، وهذه زياراتهما الأولى إلى السعودية.

نصائح الطفل للسياح

ونصح الطفل السائحة الأيرلندية، بزيارة الرياض والدرعية والعلا، والتعرف على المعالم السياحية، وهو ما نال استحسانها وطلبت من الطفل أن يريها المقابلات التي أجرها مع السائحين في العلا.

ووجهت السائحة رسالة لمن لم يزر مدينة جدة، قائلة: زيارتي إلى هنا قصيرة، ولكن ما رأيناه يعجبني، المدينة جميلة والناس ودودون، والثقافات مختلفة، وأقترح عليكم زيارة جدة.

وأعربت السائحة عن إعجابها بالطفل، وبمدى إتقانه للغة الإنجليزية، وكررت طلبها بمشاهدة مقابلاته السابقة مع السياح.