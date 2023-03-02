لبناني ينتحر تاركًا رسالة مبكية: أولادي أمانة برقبتك

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وثق مقطع صوتي سجله الشاب اللبناني موسى الشامي معاناته قبل أن يقرر إنهاء حياته بطلقة رصاصة، تاركًا خلفه ثلاثة أولاد.
وبحسب الفيديو، فإن الشاب يئس من حياته حتى وجدوه أمام منزله في بلدة دير الزهراني ، جثة مصابة بطلق ناري وإلى جانبها سلاح حربي.
ووجه الشاب رساله مبكية لصديقه قال فيها:”لم أجد شخصاً غيرك أراسله، أنت أكثر من أعرفهم صاحب القلب القوي ويدرك كيفية التصرف، أنا موجودٌ الآن أمام المبنى وسوف أقدم على الانتحار، اهدأ وانتبه على نفسك وعلى دعاء وجواد وجوري، هؤلاء أمانة في رقبتك”.
وتابع: “سامحني، أنا لم أؤذك يوماً والله يشهد، وقل لدعاء موسى يحبك كثيراً، ولكن لم يعد قادراً على التحمّل، تعبت، سامحني، واجعل الكل يسامحوني، ولا تدع أحداً يتحدث عني بالسوء”.
كذلك أضاف: “دعاء وجواد وجوري أمانة برقبتك، أهم شيء جوري، لكن لم أعد قادراً على التحمّل، تعبت وقرفت”.