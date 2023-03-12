لجنة الاحتراف ترد شكوى النصر ضد الهلال بشأن تحريض محمد كنو

أعلنت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن رد، شكوى نادي النصر ضد الهلال ورئيسه فهد بن نافل ومديره التنفيذي، بشأن تحريض اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده مع النصر لكي يُجدد مع الهلال.

وذكرت اللجنة في بيانها أنه تم رد الشكوى، لسابقة إيقاع عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال من قبل غرفة فض المنازعات ولعدم تقديم دليل على التحريض.

لايوجد دليل لتحريض محمد كنو

وأضافت اللجنة في بيانها: “عبء الإثبات في العقوبات الرياضية يكون على النادي الجديد الموقع مع اللاعب (نادي الهلال)، بينما عبء الإثبات في العقوبات التأديبية يكون على مدعي المخالفة (نادي النصر) وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة”.

وأضافت اللجنة: “استدلال نادي النصر بقرار الغرفة على تحريض رئيس نادي الهلال ومديره التنفيذي لا يستقيم؛ لاختلاف عبء الإثبات بين العقوبات الرياضية والتأديبية”.

رفض احتجاج سابق في يناير الماضي

وفي الثامن من يناير الماضي، كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت احتجاج النصر بشأن مشاركة كنو في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ10 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان كنو شارك يوم 26 ديسمبر الماضي في مباراة الهلال والنصر في الجولة العاشرة، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

يذكر أن محمد كنو كان تم إيقافه لمدة 4 أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات مطلع مايو الماضي بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد في يناير من عام 2022، كما تمت معاقبة الهلال بحرمانه من القيد لفترتي انتقالات.