Icon

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم Icon أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo Icon قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن Icon حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو Icon إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة Icon توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية Icon هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا Icon نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتيسير استضافة المعتمرين وتقديم أفضل الخدمات

لجنة الحج تناقش خطة تنفيذ مليون رحلة متوقعة خلال رمضان

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
لجنة الحج تناقش خطة تنفيذ مليون رحلة متوقعة خلال رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية اليوم، اجتماع اللجنة، الذي تخلله مناقشة خطط الجهات وجاهزيتها لاستقبال معتمري وزوار ومصلي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة خطتها وأبرز المستحدثات والمتغيرات في عمرة 1444هـ، التي تهدف إلى تيسير استضافة المعتمرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية؛ لتكون (رحلة معتمر من فكرة إلى ذكرى).

استعدادات مطارات جدة

وتضمن الاجتماع استعراض استعدادات شركة مطارات جدة لموسم العمرة، إذ يستعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال المعتمرين من صالة القدوم الدولية (الصالة 1) بتهيئة (46) بوابة جسور متحركة، و (4) بوابات للحافلات، و(72) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، و(16) سيور استلام للأمتعة، و(28) أجهزة تفتيش جمركي، و(144) موقفًا للحالات، أما مجمع صالات الحج والعمرة قدوم فتم تهيئة (10) بوابات جسور متحركة، و (4) بوابات للحالات، و(111) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، (20) جهاز تفتيش جمركي، و(10) سيور لاستلام أمتعة المسافرين، و(95) موقفًا للحافلات، وفي الصالة الشمالية (المغادرة / القدوم) تم توفير (5) بوابات مغادرة للحالات، و(3) بوابات وصول، و (42) منصة قدوم للجوازات، و(25) منصة مغادرة للجوازات، و (6) أجهزة تفتيش جمركي، و(4) أجهزة تفتيش أمني للمسافرين، و(20) موقفًا للحافلات، ومركز صحي داخل الصالة، ومكاتب إدارية للجهات العاملة.

أما المغادرون من صالة المغادرة الدولية (الصالة 1) فتم تهيئة (46) بوابة جسور متحركة، و (12) بوابة لحافلات صالة المغادرة الدولية، و(220) منصة إنهاء إجراءات قبول الأمتعة، و(52) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، و(60) جهاز تفتيش أمني، وفي مجمع صالات الحج والعمرة (10) بوابات جسور متحركة، (4) بوابات حافلات، وتتوفر (166) منصة لأنهاء إجراءات قبول الأمتعة، و(111) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، و(16) جهاز تفتيش أمني، وفي المنطقة العامة بمجمع صالات الحج والعمرة تتوفر (22) جلسة مكيفة للمسافرين، و(123) غرفة فندقية، و(95) موقفًا للحالات، ومكاتب وزارة الحج والعمرة والجهات التابعة لها، أما منطقة قبول أمتعة المجموعات بمجمع صالات الحج والعمرة توفر عدد (19) جهاز تفتيش أمني، و(20) موقفًا للشاحنات، و(19) بوابة مطلة على الساحة الجوية.

مليون رحلة متوقعة

فيما قدمت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج خلال اجتماع اللجنة، خطتها التنفيذية لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1444هـ، وتضمنت الخطة تشغيل عدد 11 موقفًا للمركبات، وتنفيذ مليون رحلة متوقعة، وتوفير عدد 3 آلاف حافلة، تشغيل، و17 مساراً ومحطة نقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
العالم

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو...

العالم
ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية
السعودية اليوم

تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
السعودية اليوم

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم...

السعودية اليوم