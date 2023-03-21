لحظات عصيبة لإنقاذ رضيع سوري من الموت بتركيا

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نشرت وسائل إعلام تركية، لقطات عصيبة توثق ضابط أمن تركيًّا يتمكن من إنقاذ رضيع سوري من الموت، بعد تعرضه للاختناق وفقدان التنفس بسبب جسم ابتلعه وعلق في حلقه.
وفي الفيديو، يمكن رؤية ضابط الأمن وهو يحمل الطفل وينقذه من الموت، فيما شوهدت والدة الطفل وهي تقف بجواره وتنتابها حالة من الرعب.
واستطاع ضابط الأمن الذي تلقى تدريبًا على الإسعافات الأولية سابقًا، أن يزيل الجسم من القصبة الهوائية للطفل باستخدام مناورة هيمليش التي طبقها.
ووفقًا لوسائل الإعلام، تم نقل الطفل إلى مستشفى جيلانبينار الحكومي من قبل فريق طبي.