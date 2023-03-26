لحظات فوضى بمطار لبنان بسبب التوقيت الصيفي

يعيش لبنان، اليوم الأحد، حالة من الفوضى خلفها توقيتان مختلفان وسط خلاف متصاعد بين السلطات السياسية والدينية حول قرار حكومة تصريف الأعمال تمديد العمل بالتوقيت الشتوي لمدة شهر.

بدكن تعرفوا شو يعني ضَياع؟؟

شوفوا… 😂😂😂 pic.twitter.com/iMTfXIxnuw — Serge Zarka (@SergeZarka) March 26, 2023

حالة ضياع بمطار بيروت

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً في البلاد، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو من مطار بيروت الدولي، يوثق حالة الفوضى التي تعيشها البلاد. فقد أظهرت لافتة في المطار السفر لخارج لبنان بالتوقيت الصيفي فيما القدوم إليه بالشتوي.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان أصدر الخميس قراراً بتقديم التوقيت ساعة اعتباراً من 20 أبريل بدلاً من بدء العمل بالتوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من مارس، كما جرت العادة في لبنان وأوروبا ومناطق أخرى.

رد الخطوط اللبنانية

وأعلن ميقاتي القرار بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصر مراراً على تمديد العمل بالتوقيت الشتوي.

من جهتها أوضحت شركة الخطوط الجوية اللبنانية طيران الشرق الأوسط، أن ساعاتها وأجهزتها الأخرى ستبقى على التوقيت الشتوي تماشياً مع قرار ميقاتي، لكنها ستعدل أوقات رحلاتها لتتماشى مع التوقيتات الدولية.

فيما أرسلت شركة الاتصالات التي تديرها الدولة رسائل إلى العملاء تنصحهم بضبط الوقت على هواتفهم يدوياً الأحد في حالة تقدم الساعة على هواتفهم تلقائياً.

انهيار اقتصادي

يأتي ذلك في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً هو الأسوأ في تاريخه الحديث، حيث بات أكثر من نصف المواطنين تحت خط الفقر عاجزين عن تأمين أبسط مقومات العيش.

وتحوّل المشهد السياسي ووسائل التواصل إلى ساحة حرب مفتوحة لسجال طائفي حول حقوق المسيحيين والمسلمين، وفرصة لتيارات سياسية متخاصمة لتبادل الاتهامات، بسبب التوقيت الصيفي.