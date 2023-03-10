Icon

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل  Icon احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد Icon في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استمرت رحلة كفاحه 14 سنة

لحظات قاسية في حياة فيصل المرشد عاش أجمل سنوات عمره في خيمه

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
لحظات قاسية في حياة فيصل المرشد عاش أجمل سنوات عمره في خيمه
المواطن - فريق التحرير

كشف وكيل وزارة التخطيط السابق الدكتور فيصل المرشد، تفاصيل بداية حياته، مشيرًا إلى أنه عاش أجمل سنوات عمره في خيمة، وأسوأها مكان لا يتقبلها البدوي.

وقال المرشد خلال لقاء له مع قناة السعودية، حتى الآن أنا متعجب كيف تعلمت كانت من أسعد أيام حياتي إلى الصف الخامس في الخيمة التي تخرجت منها وحصلت على الشهادة الابتدائية، وبدأ كفاحي لمدة 12 أو 14 سنة، أعتبرها من أسوأ الفترات وخاصة في حياة طفل.

لم يحمل إلا الهوية السعودية

وأضاف: ذهب اثنان من أبناء عمي إلى حلب، وفشلا في هذه السنة، وعندما تخرجت بعدهما بعام، كان الجميع يظنون أنني سأذهب مع أبناء عمي، ولكن لسبب ما يبدو أنه أثناء التسجيل نسوني، وشعر والدي بالغضب، وقدم لي في مدرسة داخلية بحمص، وكانوا يعاملونا إلى حد ما معاملة المواطن، ولم أحمل هوية بلد في العالم إلا السعودية.

ولفت إلى أنه عندما ذهب إلى حمص وجد بيئة تنظر له كأنه غريب، وفي هذا العمر كان ولاؤه للقبيلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم