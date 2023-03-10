لحظات قاسية في حياة فيصل المرشد عاش أجمل سنوات عمره في خيمه

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كشف وكيل وزارة التخطيط السابق الدكتور فيصل المرشد، تفاصيل بداية حياته، مشيرًا إلى أنه عاش أجمل سنوات عمره في خيمة، وأسوأها مكان لا يتقبلها البدوي.
د.فيصل المرشد لـ #الف_ميل : عشت أجمل سنوات عمري في خيمة..
وأسوأها كانت في مكان لا يتقبله البدوي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/j92HHpo9iD
— قناة السعودية (@saudiatv) March 10, 2023
وقال المرشد خلال لقاء له مع قناة السعودية، حتى الآن أنا متعجب كيف تعلمت كانت من أسعد أيام حياتي إلى الصف الخامس في الخيمة التي تخرجت منها وحصلت على الشهادة الابتدائية، وبدأ كفاحي لمدة 12 أو 14 سنة، أعتبرها من أسوأ الفترات وخاصة في حياة طفل.
وأضاف: ذهب اثنان من أبناء عمي إلى حلب، وفشلا في هذه السنة، وعندما تخرجت بعدهما بعام، كان الجميع يظنون أنني سأذهب مع أبناء عمي، ولكن لسبب ما يبدو أنه أثناء التسجيل نسوني، وشعر والدي بالغضب، وقدم لي في مدرسة داخلية بحمص، وكانوا يعاملونا إلى حد ما معاملة المواطن، ولم أحمل هوية بلد في العالم إلا السعودية.
ولفت إلى أنه عندما ذهب إلى حمص وجد بيئة تنظر له كأنه غريب، وفي هذا العمر كان ولاؤه للقبيلة.