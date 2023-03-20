لحظات مؤثرة لشخص يبكي بين أغراض أمه المتوفاة: ريحتك في كل مكان

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وثق مقطع فيديو لحظات مؤثرة لأحد الأشخاص وهو يبكي ويتذكر والدته المتوفاة، التي كانت سبب البهجة في حياته، بالتزامن مع حلول شهر رمضان والاحتفال بعيد الأم.
ويظهر الشخص أثناء توثيق الفيديو حيث غلبه البكاء وهو يشرح كيف كانت والدته تستقبل الشهر الفضيل وكل مكان في المنزل يذكره بها.
وقال: ريحتك في كل مكان، وكان سريرك هنا، وتلعبي مع الأولاد، تسوي عزائم كل جمعة، البيت ما كان يفضى.
من جانب آخر، يحتفل العالم العربي غدًا بعيد الأم حيث يصادف 21 مارس من كل عام، وهو احتفال سنوي من أجل الأمهات ولتكريمهن، ويكون الاحتفال بتقديم بطاقات المعايدة والزهور والهدايا للأمهات والزيارات.