لحظات مؤثرة لوداع موظفين لزميلهم وقعوا على ثوبه

وثق مقطع فيديو متداول لحظات مؤثرة لوداع موظفين بإحدى الجهات زميلهم في العمل.

تفاصيل الوداع

وبين مقطع الفيديو، شابًّا يرتدي جلبابًا أبيض وهو مبتسم، بينما يوقع باقي الشاب على ثوبه مدونين التاريخ لتوثيق اللحظة.

وقد حقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أنه وداع مؤثر، فيما رأى الآخر أنه قد يكون تشوهًا بصريًّا.