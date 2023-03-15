لحظة إحباط تهريب 4.6 ملايين قرص من الإمفيتامين المخدر

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب أكثر من (4.6) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
إحباط محاولة تهريب (4,693,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنتي أدوات صحية.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/UMRCk6k2CL
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 15, 2023
وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4,693,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنتي أدوات صحية عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها في محافظة جدة، وهو وافد من الجنسية الأردنية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.