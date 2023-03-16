Icon

ظهور ثعابين سامة بالمنازل في جازان بعد السيول Icon النصر صاحب أول هدف عربي بكأس العالم للأندية Icon تفاصيل وفاة أسرة كاملة في حادث تصادم على طريق الرياض Icon نسخة ثورية من CHATGPT تُشخص الأمراض Icon رقم مميز لـ عبدالرزاق حمدالله بالدوري Icon مدني جازان ينتشل 3 أطفال جرفتهم السيول Icon ميزة مذهلة في آيفون تنبهك للأصوات المهمة Icon مخاوف وتحذيرات من اختفاء أطنان اليورانيوم للقذافي Icon 3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي Icon القوات الجوية السعودية تواصل مشاركتها في مناورات محارب الكوبرا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اعترضت المسيرة بشكل غير آمن وغير مهني

لحظة إسقاط مقاتلة روسية للدرونز الأمريكية

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
لحظة إسقاط مقاتلة روسية للدرونز الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت الولايات المتحدة مقطعًا مصورًا يظهر لحظة اعتراض طائرة روسية من طراز Sukhoi Su-27 المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper، ومضايقتها بطريقة غير مهنية، ومن ثم إتلاف مروحيتها لتسقط في المياه.

و نشرت القيادة الأمريكية الأوروبية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الخميس، لقطات رفعت عنها السرية “لطائرة روسية من طراز Su-27 وهي تعترض بشكل غير آمن، ولا مهني مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود يوم الرابع عشر من الشهر الحالي (مارس 2023)”، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.

أقوى احتكاك روسي أمريكي

كما فندت لحظات الفيديو الذي وثق أقوى احتكاك روسي أمريكي في الجو حتى الآن، وأوضحت أنه في بداية المقطع المصور اقتربت الطائرة الروسية من مؤخرة الدرون، ثم بدأت في إطلاق الوقود أثناء مرورها.

ولاحقًا عاودت السوخوي التحليق فوق الجزء العلوي من MQ-9 ، معطلة للحظات خاصية التصوير، فيما يمكن رؤية المسيرة سليمة، ثم عادت السوخوي مرة اخرى منفذة مناورة ثانية وبدأت تقترب أكثر فأكثر من الدرون مطلقة الوقود لتصطدم بها لاحقًا معطلة لمدة 60 ثانية تقريبًا، خاصية التصوير .

وعندما عادت الكاميرا الخاصة بـ MQ-9 لاحقًا للعمل، أظهرت تلف المروحية، والتي تبعها بطبيعة الحال سقوطها لاحقًا في البحر .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت لنا الكثير من المفاجآت
السعودية اليوم

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في مناسبة اجتماعية والآخر وثق
أخبار أمنية

ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في...

أخبار أمنية
صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات...

السعودية اليوم
حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله
حصاد اليوم

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان...

حصاد اليوم
شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم
السعودية اليوم

شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم

السعودية اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو

الرياضة
إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال
الرياضة

إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع...

الرياضة