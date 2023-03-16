لحظة إسقاط مقاتلة روسية للدرونز الأمريكية

وثقت الولايات المتحدة مقطعًا مصورًا يظهر لحظة اعتراض طائرة روسية من طراز Sukhoi Su-27 المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper، ومضايقتها بطريقة غير مهنية، ومن ثم إتلاف مروحيتها لتسقط في المياه.

و نشرت القيادة الأمريكية الأوروبية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الخميس، لقطات رفعت عنها السرية “لطائرة روسية من طراز Su-27 وهي تعترض بشكل غير آمن، ولا مهني مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود يوم الرابع عشر من الشهر الحالي (مارس 2023)”، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.

أقوى احتكاك روسي أمريكي

كما فندت لحظات الفيديو الذي وثق أقوى احتكاك روسي أمريكي في الجو حتى الآن، وأوضحت أنه في بداية المقطع المصور اقتربت الطائرة الروسية من مؤخرة الدرون، ثم بدأت في إطلاق الوقود أثناء مرورها.

ولاحقًا عاودت السوخوي التحليق فوق الجزء العلوي من MQ-9 ، معطلة للحظات خاصية التصوير، فيما يمكن رؤية المسيرة سليمة، ثم عادت السوخوي مرة اخرى منفذة مناورة ثانية وبدأت تقترب أكثر فأكثر من الدرون مطلقة الوقود لتصطدم بها لاحقًا معطلة لمدة 60 ثانية تقريبًا، خاصية التصوير .

وعندما عادت الكاميرا الخاصة بـ MQ-9 لاحقًا للعمل، أظهرت تلف المروحية، والتي تبعها بطبيعة الحال سقوطها لاحقًا في البحر .