لحظة إطلاق النار وسط تل أبيب

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وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر وسائل إعلام إسرائيلية عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، في وقت تشهد إسرائيل حركة احتجاج واسعة.
وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في تل أبيب اليوم الخميس ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادًا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.
ووقع الحادث قرب مقهى بشارع ديزنغوف في تل أبيب، فيما حيدت الشرطة الإسرائيلية، مطلق النار، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من روما هجوم تل أبيب بالخطير.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن منفذ الهجوم من الضفة الغربية وعمره 23 عامًا.