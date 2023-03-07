لحظة إعدام جندي أوكراني ومطالبات بتحقيق دولي

أثار مقطع فيديو متداول لجندي أوكراني أعدمه الروس بعدما هتف المجد لأوكرانيا، استياءً واسعًا، ودعا وزير الخارجية الأوكراني، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني.

I did not persuade.

Didn't bend.

He did not kneel down. Without weapons. Looking into the eyes of the enemy, he said the last words of his life. The words with which Sich snipers, UPA fighters and DAP defenders went to their deaths. Glory to the heroes, https://t.co/tgsrjiQtwO… https://t.co/qtj6uEXJNe pic.twitter.com/fLdxfaLjvq — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) March 6, 2023

أسير حرب

وقال دميترو كوليبا عبر تويتر: “مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله “المجد لأوكرانيا”. دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية”.

وأضاف: “من الضروري أن يبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقًا فوريًا في جريمة الحرب الشنيعة”.

وتابع: “يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة”.

المجد لأوكرانيا

ويشير دميترو كوليبا بذلك إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، يظهر جنديًا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: “المجد لأوكرانيا”.

وتكررت عبارة المجد لأوكرانيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، أمس الاثنين، مع دعوة العديد من المسؤولين إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وتبادلت موسكو وكييف مرارًا الاتهامات بقتل أسرى حرب منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.