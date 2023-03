لحظة إعدام جندي أوكراني ومطالبات بتحقيق دولي

أثار مقطع فيديو متداول لجندي أوكراني أعدمه الروس بعدما هتف المجد لأوكرانيا، استياءً واسعًا، ودعا وزير الخارجية الأوكراني، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني.

I did not persuade.

Didn't bend.

He did not kneel down.

Without weapons. Looking into the eyes of the enemy, he said the last words of his life.

The words with which Sich snipers, UPA fighters and DAP defenders went to their deaths.

Glory to the heroes, https://t.co/tgsrjiQtwO… https://t.co/qtj6uEXJNe pic.twitter.com/fLdxfaLjvq

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) March 6, 2023