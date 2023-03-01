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خرج دون إصابات وبحالة جيدة

لحظة إنقاذ حصان بعد 21 يومًا من زلزال تركيا

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
لحظة إنقاذ حصان بعد 21 يومًا من زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، انتشال فرق الإنقاذ التركية لحصان من تحت الأنقاض، بعد مرور 21 يومًا من وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير الماضي.

بصحة جيدة

وفي الفيديو، يمكن رؤية الحصان وقد خرج دون إصابات وبحالة جيدة، وتم إنقاذه بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.

ووثقت فيديوهات جديدة الأضرار الذي خلفها الزلزال الجديد في ملاطية، بتركيا، أول أمس الاثنين، حيث قُتل شخص وأصيب 69 آخرون بجروح، وقد أسفر عن انهيار 22 مبنى على الأقل.

وبذلك تزداد معاناة الأتراك الذين لا يزالون يعانون بالفعل من تبعات الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير الماضي، وأسفر حتى الآن عن مقتل نحو 44 ألفًا.

ووثقت مقاطع فيديو مختلفة، انهيار المباني في ملاطية، وسط مخاوف السكان، الذين حرصوا على التوجه إلى الشوارع سريعًا، بعد أن شاهدوا بأعينهم الكوارث التي حلت بمن سبقوهم، تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء الزلازل السابقة.

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