لحظة إنقاذ مقيم باكستاني علقت سيارته في سيل بيشة

وثق مقطع فيديو لحظات غرق سيارة باكستاني وسط السيول الناتجة عن هطول الأمطار في بيشة، فيما هرع عدد من الشباب لإنقاذه.

وبين مقطع فيديو متداول، الشباب وهم يدفعون بحبل إلى الوافد وسط هتافاتهم وفرحتهم بإنقاذه مرددين: بيض الله وجيهكم.

فيما حقق مقطع الفيديو المتداول تفاعلًا وإشادة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا إعجابهم بشهامة الشباب السعودي.

حالة الطقس المتوقعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 14 بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد بعدة مناطق.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” توقعاته باستمرار الحالة الممطرة على عموم المنطقة الشرقية وعلى أجزاء من منطقة الرياض خاصة المحافظات الجنوبية منها.

وأضاف أنه من المحتمل تأثر العاصمة الرياض بالأمطار وأجزاء من مناطق عسير والباحة ونجران وجازان والبحرين وقطر وسلطنة عمان.