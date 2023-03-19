لحظة انتفاض عامل لإنقاذ طفل كاد يسقط على الرصيف

وثق مقطع فيديو لحظة قيام عامل بإنقاذ طفل رضيع داخل عربة، قبل سقوطه من عربة الأطفال.

وبين مقطع الفيديو المتداول، جلوس العامل على الرصيف، وتفاجأ بطفل يدفع عربة طفل آخر رضيع، دون أن يتحكم بها، أمام أحد المنازل.

نجح في إنقاذه

فيما هرع العامل مسرعًا للوصول إلى الرصيف الآخر، لإنقاذ الطفل قبل سقوطه من العربة، ونجح في ذلك بالفعل.

وخلال الفيديو أمسك العامل بالطفل بعد إنقاذه من السقوط على الرصيف، بينما تجمع حوله عدد من الأطفال.

ولم يتسنَّ لـ”المواطن” التأكد من صحة المقطع أو تفاصيل أخرى بشأن الواقعة.