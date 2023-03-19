لحظة انتفاض عامل لإنقاذ طفل كاد يسقط على الرصيف

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة
وثق مقطع فيديو لحظة قيام عامل بإنقاذ طفل رضيع داخل عربة، قبل سقوطه من عربة الأطفال.
وبين مقطع الفيديو المتداول، جلوس العامل على الرصيف، وتفاجأ بطفل يدفع عربة طفل آخر رضيع، دون أن يتحكم بها، أمام أحد المنازل.
فيما هرع العامل مسرعًا للوصول إلى الرصيف الآخر، لإنقاذ الطفل قبل سقوطه من العربة، ونجح في ذلك بالفعل.
وخلال الفيديو أمسك العامل بالطفل بعد إنقاذه من السقوط على الرصيف، بينما تجمع حوله عدد من الأطفال.
ولم يتسنَّ لـ”المواطن” التأكد من صحة المقطع أو تفاصيل أخرى بشأن الواقعة.