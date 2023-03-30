لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا

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تصاعد الغضب في المكسيك بعد مقتل 40 مهاجرًا جراء حريق شب في مركز للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس.
لحظة اندلاع حريق داخل سجن في #المكسيك أودى بحياة 40 مهاجرا على الأقل#شاهد_سكاي pic.twitter.com/gCcsQhgMNC
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 29, 2023
ونُشر مقطع فيديو، لم يتم التحقق منه، على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنه التقط لحظة اشتعال النار في المركز الذي يديره المعهد الوطني للهجرة في المكسيك.
وفي الفيديو، يمكن رؤية موظفين يرتدون زيًّا موحدًا وهم يفرون عندما اندلعت النار في أحد أركان المبنى، تاركين وراءهم عددًا من الرجال فيما يبدو أنهم كانوا دخل زنزانة مغلقة.
وحاول الرجال فتح الباب وسط انتشار دخان كثيف من حولهم، لكن بلا جدوى.