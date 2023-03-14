لحظة بكاء عمرو الليثي على الهواء بسبب صورة والدته

شهد برنامج واحد من الناس الشهير لحظة مؤثرة لمقدمه الإعلامي عمرو الليثي، بعدما دخل في نوبة بكاء حينما شاهد صورة والدته في فقرة مفاجئة على الهواء.

لحظة مؤثرة

وقال المخرج التلفزيوني نبيل عبد النعيم لعمرو الليثي: “نفسي أعمل معاك تجربة صغيرة جدًا” وقال: “نجمة حلقتنا النهاردة سيدة عظيمة من السويس. أنجبت لنا ولدين، عمرو وشريف. هذه السيدة لها جميل عند كل بيت بمصر، لأنها السبب في نقل البرامج التعليمية إلى شاشة التلفزيون. الست العظيمة اسمها ليلى الديدي، واللي هيتكلم عنها النهاردة ابنها البكر عمرو الليثي. ماذا تمثل لك يا عمرو السيدة ليلى الديدي؟”

ولاذ الدكتور عمرو بالصمت، وراح يتأمل وينظر إلى صورة والدته المعروضة أمامه على الشاشة، وفجأة انهار بالبكاء مباشرة على الهواء، وقال لعبد النعيم: “هذه مؤامرة منك ومن الإخراج” فأجابه عبد النعيم: “والله أبدًا” بحسب ما جاء في برنامج “واحد من الناس” الذي تعرضه قناة “الحياة”.

سيدة عظيمة

وتحدث الليثي عن والدته مدة دقيقتين فقط،، فقال: “أمي سيدة عظيمة. ست مكافحة من مواليد السويس. تزوجت أبي عندما كان ضابط شرطة، وكان لديها ولدان فقدت ابنها الصغير ومات على يدها، وكانت نعم الأم، صابرة وحامدة وشاكرة، وغرست هذه الصفات بداخلنا، وكانت سند لأبويا في آلامه قبل أفراحه، وبعد وفاة أبي أصبحت هي الأب والأم بالنسبة لي وهي الآن عايشة معايا ربنا يديها الصحة”، ووجه رسالة لكل من فقد أمه أن يترحم عليها ويدعو لها “ومن ينعم بحياة أمه عليه أن يودها ويسأل عنها ويقبل يديها كل يوم”، وفق تعبيره.

والليثي، المولود قبل 52 سنة، هو إعلامي وصحافي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس الأسبوعية، ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وهو مدير عام اتحاد الإذاعات الإسلامية، وفقا للوارد بسيرته المتوافرة في الإنترنت، وفيها أنه حاصل على جائزة اليونسكو في التنمية البشرية.

عيد الأم

يذكر أنه تشهد مصر احتفالات خلال الأسبوع المقبل بسبب يوم الأم الموافق 21 مارس من كل عام، وتحرص الدولة على تكريم الأمهات المثاليات في ذلك اليوم عبر القنوات الرسمية والشاشات التلفزيونية أيضًا.