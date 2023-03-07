لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف بحائل

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تدفق مياه الفيضانات والسيول بسد السلف في حائل.

وأظهر المقطع المتداول، فيضان السيول بسد السلف، بعد هطول أمطار غزيرة في حائل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.