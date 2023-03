لحظة تسمم فتيات المدارس الإيرانية واتهامات تلاحق النظام

تستمر حوادث تسمم الطالبات داخل المدارس الإيرانية في ازدياد واضح، فيما يتهم الأهالي النظام الإيراني بالوقوف وراء هذه الحوادث لترهيب وتخويف الفتيات.

#IranRevolution

Karaj, Mohajer girls' school – March 4

The Iranian regime is continuing to poison school children to prevent new protests. Parents are protesting because of the regime's crimes, endangering the lives of their children.#IranianSchoolHolocaust pic.twitter.com/9RrXz4Dugh

— Iran News Update (@IranNewsUpdate1) March 4, 2023