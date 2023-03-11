Icon

أمطار غزيرة على القصيم والجوف Icon تأجيل مباراة الوحدة والباطن 24 ساعة Icon الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة Icon مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب Icon سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة Icon تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي Icon طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية Icon ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم Icon الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نجم عن الحادث قتلى ومصابون

لحظة تصادم قطار بحافلة مدرسية وتطاير الطلاب في الهواء بالبرازيل

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
لحظة تصادم قطار بحافلة مدرسية وتطاير الطلاب في الهواء بالبرازيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية، في ولاية بارانا جنوب البرازيل.

وقوع قتلى وإصابات

وأظهر الفيديو، لحظة مرور الحافلة المدرسية من على القضبان الحديدية، وأثناء ذلك صدمها القطار مما تسبب في تطاير بعض الطلاب على الطرق واستمر دون توقف، وتسبب الحادث في وفاة طالبتين وإصابة 6 تم نقلهن للمستشفى.

كما يظهر الفيديو سقوط الطلاب من النافذة أثناء تصادم القطار بالحافلة، حيث سقط أحدهم على الأرض مع استمرار انطلاق القطار.

لحظة تصادم قطار بحافلة مدرسية وتطاير الطلاب في الهواء

تصادم قطارين باليونان

وعلى خلفية حوادث القطارات، فإنه قبل أسبوع سقط 26 قتيلًا، و85 جريحًا، في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية آنا.

وقالت الوكالة إن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكبًا، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس 2023 بأبو ظبي
السعودية اليوم

إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس...

السعودية اليوم
أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
العالم

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

العالم
10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني المساجد
السعودية اليوم

10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
صحة وطب‎

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية...

صحة وطب‎
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
السعودية اليوم

رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم...

السعودية اليوم
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
الرياضة

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي...

الرياضة
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
حصاد اليوم

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

حصاد اليوم