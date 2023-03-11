لحظة تصادم قطار بحافلة مدرسية وتطاير الطلاب في الهواء بالبرازيل

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية، في ولاية بارانا جنوب البرازيل.

وقوع قتلى وإصابات

وأظهر الفيديو، لحظة مرور الحافلة المدرسية من على القضبان الحديدية، وأثناء ذلك صدمها القطار مما تسبب في تطاير بعض الطلاب على الطرق واستمر دون توقف، وتسبب الحادث في وفاة طالبتين وإصابة 6 تم نقلهن للمستشفى.

كما يظهر الفيديو سقوط الطلاب من النافذة أثناء تصادم القطار بالحافلة، حيث سقط أحدهم على الأرض مع استمرار انطلاق القطار.

تصادم قطارين باليونان

وعلى خلفية حوادث القطارات، فإنه قبل أسبوع سقط 26 قتيلًا، و85 جريحًا، في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية آنا.

وقالت الوكالة إن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكبًا، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.