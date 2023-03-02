لحظة حركة جنونية للمئات من أسماك القرش

صُدم مجموعة من الصيادين بولاية لويزيانا الأمريكية، بتجمع المئات من أسماك القرش الهائجة بحالة جنونية في محاولة الوصول إلى الطعم الذي رماه الصيادون أصلاً للوصول إلى أسماك التونة.

Video shows fishing boat caught in middle of massive shark feeding frenzy off Louisiana coast 🦈 pic.twitter.com/CGP3BS27Wn — New York Post (@nypost) March 1, 2023

حالة جنونية

أخبر ديلون ماي، الذي سجل مقطع فيديو للحادثة أنه كان على متن قارب صيد برفقة أصدقائه، وفجأة لاحظوا حركة غريبة في المياه تشبه حالة الغليان، فاعتقدوا بداية أنها حركة أسماك التونة، ليكتشفوا لاحقًا أن الضجيج ذاك سببه مئات من أسماك القرش، مضيفًا أن الحالة أثارت رعب من كانوا على المركب.

ويمكن لأسماك القرش البقاء لمدة تصل إلى 6 أسابيع دون طعام، ولكن بعد ذلك تدخل مرحلة الأكل والبحث عن مصدر غذائي.

طعام القروش

وتأكل أسماك القرش أي شيء، فقد عثر في بطونها على مكونات غريبة مثل الإطارات، وإذا لم يكن هناك إمدادات وفيرة من اللحوم في المنطقة، يلجؤون إلى أكل النباتات البحرية.