لحظة ذعر وسط ركاب طائرة دمرت الطيور محركها

ذكرت تقارير إعلامية إن طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأميركية قادمة من هافانا على العودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي، بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك إثر الاصطدام بطائر.

Southwest Airlines plane fills with smoke after taking off from Havana, forcing it to make an emergency landing pic.twitter.com/Q1CmQKpYTn — BNO News Live (@BNODesk) March 5, 2023

تفاصيل الحادث

وقالت قناة إن بي سي 6 نيوز في ولاية فلوريدا الأمريكية إن متحدثًا باسم شركة ساوث وست إيرلاينز أكد وقوع الحادث.

وقال المتحدث لقناة الأخبار التلفزيونية إن “رحلة ساوث وست رقم 3923 المغادرة من هافانا بكوبا متوجهة إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا صباح أمس الأحد اصطدمت بطيور بعد وقت قصير من إقلاعها”.

دخان بالطائرة

وأظهرت لقطات لهواتف محمولة الدخان يملأ الطائرة بينما بدا أن الآباء المذعورين يشرحون لأطفالهم كيفية تركيب أقنعة الأكسجين.

وأنارت أضواء الطوارئ داخل الطائرة وأظهرت لقطات مصورة للركاب أثناء إجلائهم عبر منزلقات الطوارئ على المدرج في أكبر مطار في كوبا.

ووفق التقرير الإخباري فإنه لم تقع إصابات خطيرة وأن جميع الركاب كانوا بسلام على الأرض في هافانا.