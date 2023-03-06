Icon

وفد إكسبو 2030 يبدأ مناقشة وتقييم ملف الاستضافة بالرياض Icon إعلان دار أزياء عالمية يثير غضب الرئاسة الأوكرانية Icon السلمان: الزواج القائم على قيم راقية يصبح اندماجاً سعيداً بين روحين شغوفتين Icon الزامل للصناعة توقع عقداً مع ميرسك بـ 718 مليون ريال Icon مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 37 مئوية Icon أطعمة تساعدك على التخلص من الإمساك Icon تراجع أسعار النفط بعد توقعات بنمو الصين Icon جامعة الملك فهد للبترول تعلن موعد القبول لخريجي الثانوية Icon لحظة ذعر وسط ركاب طائرة دمرت الطيور محركها Icon الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220 وظيفة في 7 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
اندلاع حريق بسبب حادث طارئ

لحظة ذعر وسط ركاب طائرة دمرت الطيور محركها

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
لحظة ذعر وسط ركاب طائرة دمرت الطيور محركها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت تقارير إعلامية إن طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأميركية قادمة من هافانا على العودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي، بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك إثر الاصطدام بطائر.

تفاصيل الحادث

وقالت قناة إن بي سي 6 نيوز في ولاية فلوريدا الأمريكية إن متحدثًا باسم شركة ساوث وست إيرلاينز أكد وقوع الحادث.

وقال المتحدث لقناة الأخبار التلفزيونية إن “رحلة ساوث وست رقم 3923 المغادرة من هافانا بكوبا متوجهة إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا صباح أمس الأحد اصطدمت بطيور بعد وقت قصير من إقلاعها”.

دخان بالطائرة

وأظهرت لقطات لهواتف محمولة الدخان يملأ الطائرة بينما بدا أن الآباء المذعورين يشرحون لأطفالهم كيفية تركيب أقنعة الأكسجين.

وأنارت أضواء الطوارئ داخل الطائرة وأظهرت لقطات مصورة للركاب أثناء إجلائهم عبر منزلقات الطوارئ على المدرج في أكبر مطار في كوبا.

ووفق التقرير الإخباري فإنه لم تقع إصابات خطيرة وأن جميع الركاب كانوا بسلام على الأرض في هافانا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب
العالم

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب

العالم
سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة
العالم

سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين...

العالم
فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من...

السعودية اليوم
إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت
العالم

إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت

العالم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10573.05 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى...

السوق
تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل
السوق

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86...

السوق
مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة أخرى عمدًا
أخبار أمنية

مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة...

أخبار أمنية