لحظة ذعر وسط ركاب طائرة دمرت الطيور محركها

ذكرت تقارير إعلامية إن طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأميركية قادمة من هافانا على العودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي، بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك إثر الاصطدام بطائر.

Southwest Airlines plane fills with smoke after taking off from Havana, forcing it to make an emergency landing pic.twitter.com/Q1CmQKpYTn

— BNO News Live (@BNODesk) March 5, 2023