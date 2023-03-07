لحظة رعب على متن الطائرة بسبب راكب حاول طعن مضيفة

حاول رجل فتح باب مخرج طوارئ طائرة في الجو أثناء وجوده على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، متجهة من لوس أنجلوس إلى بوسطن، قبل أن يحاول بعد ذلك طعن مضيفة في رقبتها بملعقة مكسورة.

‎تهديد بقتل جماعي

وفي مقطع فيديو صوّره راكب آخر جالس على بعد أقدام فقط، يمكن سماع توريس يهدد بارتكاب جريمة قتل جماعي بينما يحث الآخرين على محاولة إيقافه، وشوهد الرجل واقفًا في مقعده وهو يصرخ على الجالسين حوله، ثم نهض وقام بإيماءة تهديد بذراعيه وهو يمسك بالملعقة المكسورة ويتجه نحو مقدمة الطائرة.

وقام الركاب بتقييده حيث اندفعوا إلى الأمام من مؤخرة الطائرة مع مضيفات أخريات، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتظهر الصورة التي التقطها شخص آخر على متن الطائرة ستة أشخاص في الطائرة يحاولون كبح جماح توريس أثناء هبوط الطائرة.

استخدام الملعقة كسلاح

أخبر توريس المحققين أنه دخل الحمام على متن الطائرة وكسر ملعقة إلى نصفين لصنع سلاح، وعندما خرج من الحمام، ذهب إلى المطبخ، ونزع سلاح الباب وحاول فتحه دون جدوى، واعترف بمعرفة أنه إذا فتح الباب فسيموت الكثير من الناس، وفقًا لشكوى جنائية كما رأتها WCVB.