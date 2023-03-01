لحظة سقوط إحدى المعازيم في الماء أثناء تصوير العريس والعروسة

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سقطت إحدى المعازيم في مصرف مياه، أثناء تصويرها لعريس وعروسه خلال حفل زفافهما، حيث لم تدرك أنها تقف بالقرب من المصرف بمكان الزفاف.
وبحسب الفيديو المتداول على تطبيق تيك توك، يمكن رؤية العروس والعريس يخرجان من منزل ويحيط بهما الأصدقاء والعائلة، وبينما كان هناك مصورون محترفون لالتقاط اللحظة، بدأ العديد من الأقارب أيضًا في تسجيل اللحظة على هواتفهم.
وكان من بينهم سيدة ترتدي ثوبًا أسود وبدأت في التقاط اللحظة، ولم تدرك أنها كانت تقف على حافة الهاوية وسقطت بالخطأ في المصرف، وعلى الفور، تم إنقاذها من قبل الأشخاص الحاضرين في موكب الزفاف.