‏لحظة سقوط طائرة تابعة للتحالف الدولي فوق منزل بالعراق

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سقطت طائرة مسيّرة في أحد مناطق أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وفقًا لوكالة شفق نيوز العراقية.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، سقطت طائرة مسيرة على أحد المنازل في مجمع سيبيران بمدينة أربيل دون وقوع خسائر بشرية.
ووصلت قوات الأسايش إلى مكان الحادث للبدء بالتحقيق، ورجحت مصادر أن تكون الطائرة المسيرة تابعة للتحالف الدولي.
من جهته، صرح المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي في أربيل المقدم صباح خضر، بأن طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف تحطمت في أربيل بسبب مشاكل فنية.
وأفاد المقدم صباح خضر، بأن الطائرة كانت في مهمة تدريب وتم التقاطها بعد التحقق منها.
ولفت إلى أن الطائرة سقطت في ساحة أحد المنازل في مجتمع سيبيران، مما ألحق أضرارًا مادية بالمنزل والكهرباء في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية.