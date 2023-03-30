لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة مطعم

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشخصين أجبرا عاملًا على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة مكان عملهما السابق، بحسب الشرطة الأمريكية.
وأظهر الفيديو، اللصين وهما يحاولان سرقة مطعم، ومع اقتراب الضباط، قررا الصعود إلى السقف، إلا أن ألواح السقف انهارت وسقط كلا اللصين على الأرض.
وقالت الشرطة الأمريكية: أثناء محاولة تعقبهما توصل الضباط في منطقة تناول الطعام إلى خطة، حيث قال أحدهم: “إذا كانا فوق تلك الفتحة، هل يمكننا فتح إحدى بلاطات السقف تلك بعصا المكنسة وقذف رذاذ فلفل هناك؟ عليك فقط أن تفعل الأمر بسرعة”.
بعد لحظات، أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل، وفي النهاية تقول الشرطة: إن ضابطًا رصد بعض الحركة في حاوية قمامة قريبة وبدأ الاثنان باتباع أوامر الشرطة.
واعتقلت السلطات شخصين في تلك الليلة، ماريان ويليامز البالغ من العمر 18 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.