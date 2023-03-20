لحظة سقوط مؤلمة لـ جمل وصاحبه أثناء سباق في الصحراء

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات سقوط مؤلمة لـ جمل وصاحبه أثناء سباق في الصحراء.

ويظهر مقطع الفيديو الجمل وهو مسرع خلف آخر في الصحراء ويبدو أن قدمه تعثرت فسقط بعنف على الأرض وأسقط صاحبه من فوق ظهره.

وعقب سقوطه هرول عدد من المتواجدين نحو الجمل للاطمئنان على صاحبهم الذي سقط بعنف، فيما لم يتضح مصيرهما بعد.