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كان يجلس على الرصيف بسلام

لحظة صادمة لـ أمريكي يطلق النار على مشرد دون سبب

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
لحظة صادمة لـ أمريكي يطلق النار على مشرد دون سبب
المواطن- فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق رجل أمريكي الرصاص على رأس رجل مشرد، دون سبب، حيث كان يجلس على رصيف في مدينة سانت لويس، خارج مبنى ذا جلوب.

تفاصيل الحادث

وأظهر الفيديو، الجاني وهو يضع الطلقات النارية في المسدس، ويقف خلف رجل يجلس على الرصيف ويضع يديه على أذنيه، ثم اقترب الجاني بعد ذلك من الرجل الجالس وأطلق رصاصة على مؤخرة رأسه، وسط الشارع ثم وفر هاربًا.

لحظة صادمة لـ أمريكي يطلق النار على مشرد دون سبب

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم القبض على المتهم ويُدعى ديشاون توماس، في وقت سابق عقب إطلاقه النار على رجل مشرد بلا مأوى، وتقديمه للمحاكمة جارٍ لارتكابه جريمة قتل من الدرجة الأولى.

لحظة صادمة لـ أمريكي يطلق النار على مشرد دون سبب

حوادث إطلاق النار في أمريكا

ويُذكر أن موقع أرشيف عنف الأسلحة الأمريكي، المتخصص في رصد الهجمات المسلحة وحوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، ذكر أنه منذ بداية عام 2023 وخلال 22 يومًا فقط، شهدت الولايات المتحدة 33 حادثة إطلاق نار جماعي.

وأوضح الموقع في تقرير ملخص عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن أكبر حادث إطلاق نار كان قد وقع في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، يليه هجوم في كولورادو وراح ضحيته 5 أشخاص، وكذلك هجوم والمارت في فرجينيا والذي خلف 6 ضحايا.

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