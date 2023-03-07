لحظة صراحة كشف فيها بايدن مرضه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث انتخابي في واشنطن، إن الأطباء الذين أجروا له عملية جراحية لتمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة أجروها للتأكد من وجود دماغ لديه.

تمدد بالأوعية

وأضاف بايدن مازحًا: “كان لدي هذا الصداع الرهيب. وتم تشخيصي، كان عليهم قطع الجزء العلوي من رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي دماغ”.

وتابع: “على محمل الجد، كان الثلج يتساقط، وكان لدي تمدد بالأوعية الدموية الدماغية. كنت بحاجة إلى عملية فورية”.

إنقاذ حياته

وأكد بايدن أنه في ذلك الوقت تمكنوا من إيصاله إلى طاولة العمليات في الوقت المناسب بفضل رجال الإطفاء الذين نقلوه على الفور إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضواحي واشنطن بولاية ماريلاند، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

ونُقل بايدن من مستشفى في ويلمنغتون بولاية ديلاوير. وبحسب الرئيس، فقد تم التخلي عن النقل المحتمل بطائرة هليكوبتر بسبب تساقط الثلوج. وقال بايدن: “أخذني قسم الإطفاء إلى مركز والتر ريد وسط عاصفة ثلجية في عملية استمرت تسع ساعات وأنقذت حياتي”.

ووقعت الأحداث التي ذكرها في فبراير 1988. وكان عضوًا في مجلس الشيوخ بالكونجرس من ديلاوير. في مايو 1988، وخضع لعملية جراحية ثانية لتمدد الأوعية الدموية الدماغية.