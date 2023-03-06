لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظة ضبط محال تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض.

فيديو | مرور الرياض ينفذ حملة على محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في "الغرابي" وإحالة المخالفين للجهات المختصة#الإخبارية pic.twitter.com/YRy3Q2Av8d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2023

وبحسب ما ذكرت القناة، نفذ مرور الرياض حملة على محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الغرابي.

وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة.