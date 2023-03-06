لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظة ضبط محال تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض.
فيديو | مرور الرياض ينفذ حملة على محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في "الغرابي" وإحالة المخالفين للجهات المختصة#الإخبارية pic.twitter.com/YRy3Q2Av8d
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2023
وبحسب ما ذكرت القناة، نفذ مرور الرياض حملة على محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الغرابي.
وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة.