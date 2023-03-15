لحظة غرق سيارة بداخلها أسرة كاملة في سيول جازان

وثق مقطع فيديو مؤلم لحظة غرق سيارة جرفتها السيول في جازان، وسط دهشة وصدمة الأهالي.

فيما أشار مواطنون على تويتر، عبر التعليق على الفيديو، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال، فيما أصيب والدهم بجروح بالغة، وذلك أثناء عودتهم في قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وبين مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السيارة ظلت عالقة وسط السيول، الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة، فيما أحاطت المياه بالسيارة من كل جانب، حتى جرفتها السيول، لعدم قدرة قائدها على التحكم فيها.

حالة الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.