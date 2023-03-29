وأظهر الفيديو اللحظات الأخيرة، عند اقتحام عناصر الشرطة للمدرسة، وتبادل إطلاق النار مع أودري هيل، البالغة من العمر 28 عامًا، قبل أن ينجحوا في إصابتها، ثم إطلاق النار عدة مرات أخرى، مما أرداها قتيلة. وقُتلت أودري في الساعة 10:27 صباحًا، بعد 14 دقيقة من اقتحامها المدرسة.

طالبة سابقة في المدرسة

وحددت الشرطة منفذة الجريمة التي هاجمت الطلاب والمدرسين في مدرسة العهد في ناشفيل بولاية تينيسي، الاثنين الماضي، وقالت الشرطة الأمريكية إن منفذة الجريمة المروعة هي أودري هيل البالغة من العمر 28 عامًا.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنها كانت طالبة في المدرسة، وتخرجت هيل من كلية Nossi للفنون والتصميم في ناشفيل في عام 2022، وكانت تعمل كرسامة ومصممة جرافيك.