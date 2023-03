لحظة كارثة غرق بارجة مواد سامة في المياه الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة وقوع كارثة بيئية وصحية، حينما تعرضت بارجة تحمل 1.4 ألف طن من الميثانول لغرق جزئي في أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلاً عن السلطات.

⚠️Multiple Emergency Response Units have been Deployed to Address a Submerged Barge Carrying 1,400 Tons of Toxic Methanol in the Ohio River

The government is at war against We The People.

They're trying to poison the water supply and toxify the land.

At what point do these… pic.twitter.com/uSuPLoENcq

— Paul Kikos 🌐 (@PKikos) March 29, 2023