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تسبب في وقوع قتلى ومصابين

لحظة مخيفة لانفجار مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
لحظة مخيفة لانفجار مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قال مسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما وفُقد تسعة، وأُصيب ثمانية، بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس، وقد أظهر مقطع مصور عرضته قناة دبليو.تي.إكس.إف التلفزيونية، تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء.

وقال قائد شرطة ويست ريدينغ وين هولدن في بيان مقتضب للصحافيين: عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في الموقع، مشيرًا إلى أن الانفجار دمر المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضرارًا بالمبنى رقم واحد.

السبب قيد التحقيق

وأضاف أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق، وفي الوقت نفسه، أظهرت صور بثها تلفزيون دبليو.جي.إيه.إل تراكم الحطام في الشارع مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل بعد ساعات من الانفجار.

وفي الإطار نفسه، قالت سامانثا كاج، عمدة منطقة ويست ريدينغ، عن موقع الانفجار: لقد تم التعامل مع الحريق بشكل كبير، متابعة: كان الانفجار كبيرًا وأثر على المباني بجواره.

وقالت جيسيكا بيزلر ، المتحدثة باسم تاور هيلث، إن ثمانية أشخاص نقلوا إلى مستشفى ريدينغ صباح السبت، مضيفة في رسالة بالبريد الإلكتروني أن شخصين تم قبولهما في حالة متوسطة وخمسة يعالجون وسيتم خروجهم قريبًا.

مصنع تاريخي

ووقع الانفجار في مصنع شركة آر.إم بالمر التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصًا.

لحظة مخيفة لانفجار مصنع شوكولاتة بولاية بنسلفانيا

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