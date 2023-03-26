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لحظة هجوم حوثي على طفل يمني

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
لحظة هجوم حوثي على طفل يمني
المواطن - فريق التحرير

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أظهر فيديو مفزع وحشية تعامل الحوثيين مع اليمنيين، بعدما وثق فيديو مخيف انتشر خلال الساعات الماضية، بين اليمنيين عبر مواقع التواصل ما فعله مشرف حوثي بطفل في صنعاء.

وحشية وعنف

وظهر أحد عناصر الحوثيين في الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، يركل طفلاً في أحد أسواق صنعاء، ثم يرفعه ويرميه على الأرض، وذلك في مشهد وحشي أثار غضباً واسعاً.

فيما تبين أن الصغير نجل أحد بائعي الفواكه والخضراوات، وركله الحوثي عندما اعترض على ابتزاز المشرف ومسلحين معه لوالده واعتدوا عليه، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام محلية.

الانتهاكات مستمرة

واتضح أن المعتدي يعمل في مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة، وقام بإطلاق النار لتخويف أسرة الطفل والمواطنين الذين تجمعوا لإنقاذ الصغير من بين يديه في منطقة دار سلم صنعاء.

يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية كانت انتقدت سابقًا الانتهاكات الحوثية التي يعانيها المدنيون في مناطق سيطرة الميليشيات.

مضايقات الحوثيين

كما تطرق المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، مؤخراً إلى انتهاكات ومضايقات الحوثيين لليمنيين القاطنين في العاصمة صنعاء، مشددا على التزام الولايات المتحدة تجاه اليمنيين في صنعاء، الذين عانوا من الاعتقال والتهديدات والمضايقات من الحوثيين.

إلى ذلك أكد أن تلك الانتهاكات ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من أعمال الحوثيين ضد المدنيين اليمنيين، بحسب تعبيره.

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