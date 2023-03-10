Icon

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل  Icon احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد Icon في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان مؤيدًا لترحيل المهاجرين

لحظة هجوم مهاجر عربي على طالب بريطاني بالطعن

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
لحظة هجوم مهاجر عربي على طالب بريطاني بالطعن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقطت كاميرات مراقبة جريمة طعن مروعة في مدينة ساوثهامبتون جنوبي انجلترا، ليتبين أن مرتكب الجريمة مهاجر عربي أقدم على فعلته التي استهدف بها طالبًا جامعيًا لدى علمه بأن الطالب يؤيد سياسة الترحيل المقترح أن تطبقها الحكومة البريطانية ضد طالبي اللجوء الذين يصلون البلاد بشكل غير قانوني.

وأقدم شاب عربي يُدعى ريباز محمد، ويبلغ من العمر 28 عامًا، على اقتراف الجريمة، واعترف بذنبه أمام المحكمة، حيث قام بطعن طالب جامعي يُدعى إليس ويلر، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بسبب تأييد الأخير لترحيل المهاجرين من بريطانيا.

ووقعت الجريمة التي التقطتها كاميرات المراقبة في حديقة هوغلاندز بارك بمدينة ساوثهامبتون جنوبي بريطانيا، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.

وتظهر اللقطات مرتكب الجريمة وهو يسحب سكين مطبخ من معطفه قبل أن يطعن بها الطالب الجامعي في ظهره أمام المارة المذعورين.

وتمكن ويلر من تفادي أي ضربات أخرى والهرب، لكن انتهى به الأمر الى فقدان الوعي قبل أن يتمكن من الحصول على أي مساعدة طبية.

وقالت تقارير إخبارية، إنه لحسن حظ الضحية كان أحد أصدقائه في المكان، وبادر إلى الاتصال بالإسعاف والشرطة على الفور، وقام بالضغط على جرح صديقه ومحاولة إيقاف النزيف حتى وصول السلطات.

الجاني كان مهددًا بالترحيل

وقُبض على الشاب محمد في مكان الحادث، وأخبر الضباط أنه شن الهجوم لأنه مهدد بالترحيل من بريطانيا.

وقال محامي الدفاع عنه، ريتشارد توت، لمحكمة ساوثهامبتون: اعتقد محمد، مما قيل له، أنه بحاجة إلى ارتكاب جريمة خطيرة بما فيه الكفاية، إنه شخص ساذج للغاية، لقد شعر بالندم، أو على الأقل بالحزن.

وكان الشاب العربي محمد قد وصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني على متن قارب صغير، وكان يعيش في فندق في مدينة بورنماوث الساحلية عند ارتكاب الجريمة. ولم يكن لديه أي عمل أو مال، وكان يبذل ما بوسعه لتفادي ترحيله من بريطانيا، بحسب ما ظهر من أوراق القضية.

وحكمت المحكمة على محمد الذي اعترف بضرر جسدي جسيم عمداً، وحيازة سكين، بالسجن 6 سنوات مع احتمالية التمديد لمدة 4 سنوات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم