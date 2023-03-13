لحظة وفاة مغني راب على المسرح أمام الجماهير

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توفي مطرب الراب الجنوب إفريقي عن عمر 28 عاماً أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ، في لحظة لم يتوقعها جمهوره.
27-Year-Old Rapper, Costa Titch, Dies Suddenly While Performing On Stage At The Ultra Music Festival#diedsuddenly #SuddenDeath #SuddenAdultDeathSyndrome #vaccinegenocide #VaccineDeaths #CrimesAgainstHumanity #Nuremberg2 #mRNA pic.twitter.com/0jWmolO328
— Vidmax.com (@VidmaxMedia) March 12, 2023
وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.
ولم يتوقع عشاق المغني كوستا تيتش الذين حضروا حفله في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، أنهم سيكونون شاهدين على لحظاته الأخيرة في الحياة.
وواصل النجم الجنوب أفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيًا عليه، وذلك خلال مهرجان “ألترا ميوزك” في جنوب إفريقيا.
وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.
وانتشر الفيديو الصادم على منصات التواصل الاجتماعي، وأرسل المئات تعازيهم لمغني الراب الشاب.